Arabia Saudita: attivista al-Hathloul condannata a quasi 6 anni (Di lunedì 28 dicembre 2020) Arabia Saudita, sentenza choc nel Paese: l'attivista Loujain al-Hathloul è stata condannata a quasi sei anni di carcere per anti-terrorismo. La motivazione sconvolge l'intero mondo occidentale. condannata a cinque anni e otto mesi di reclusione: è questa la sentenza di un tribunale Saudita specializzato nell'anti-terrorismo nei confronti di Loujain al-Hathloul. La donna, attivista per i diritti delle donne.

