Anzio, Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche all'OdG. Vasoli: 'Atto concreto per le persone con disabilità' (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo il via libera, nei giorni scorsi, della Commissione Comunale ai Lavori Pubblici, il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche della Città di Anzio è stato inserito tra i punti all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale, previsto per mercoledì 30 dicembre. "Siamo tra i primi Comuni della Regione a varare il Piano per eliminare le Barriere Architettoniche, – afferma il Consigliere Comunale, Flavio Vasoli, Presidente della Commissione Lavori Pubblici – che, essendo alla sua prima stesura, sarà utile e propedeutico per il confronto, insieme all'Assessore alle politiche sociali ed alla Commissione, con tutti gli attori coinvolti e con le associazioni del terzo settore, per essere successivamente ...

Anzio, Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche all'OdG. Vasoli: 'Atto concreto per le persone con disabilità'

