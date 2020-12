Antonella Clerici, l’outfit fa tendenza: i suoi amici Vip si scatenano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Antonella Clerici è sempre stata amante dell’outfit molto sgargianti e mai scontati: il suo vestito fa tendenza e diventa subito virale. Antonella Clerici ha sempre fatto in modo che i propri outfit facciano parlare di sé, soprattutto sui social e nei suoi programmi televisivi. In molti si chiedono quale sia il suo “segreto” per la Leggi su youmovies (Di lunedì 28 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è sempre stata amante delmolto sgargianti e mai scontati: il suo vestito fae diventa subito virale.ha sempre fatto in modo che i propri outfit facciano parlare di sé, soprattutto sui social e neiprogrammi televisivi. In molti si chiedono quale sia il suo “segreto” per la

5e5curioso1965 : Per raccogliere... li raccoglie, ma anni e anni di Antonella Clerici non le hanno dato doti. Toccherà mangiarla a… - HarmonyHalliwel : @Vicky_7v Antonella Clerici non è così grassa, nè così vecchia e acida come questa stronza. #uominiedonne - faicometipare : Vorrei passare il capodanno con Miley Cyrus mi senti Antonella Clerici rifacciamo il treno dei desideri - LouDvk : @waowawes @amaricord Antonella Clerici vestita meglio - KPerryFirstLove : @amaricord 2010, Antonella Clerici si ritrova sul palco in mezzo agli spartiti -