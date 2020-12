Antonella Clerici, la sorpresa che si è ritrovata al risveglio: lo spettacolo in un video (Di lunedì 28 dicembre 2020) La neve al Nord è scesa copiosamente. Antonella Clerici riprende la magia del bianco Natale… Ma a chi tocca spalare? Fonte: InstagramPassare il Natale sotto la neve è il sogno di ogni bambino. La calma e la pace che trasmettono i dolci fiocchi che si adagiano al suolo sono impareggiabili. E al Nord questa notte n’è scesa molta. Addirittura nelle grandi città come Torino e Milano, difficilmente abituate ad avere a che fare con questo magnifico evento atmosferico. Chi si sta godendo questo bianco e suggestivo scenario è senza dubbio Antonella Clerici. La conduttrice, volto noto della Rai, ha ripreso con un video su Instagram il bellissimo spettacolo che si è trovata davanti al risveglio nella sua magnifica casa persa nei boschi nell’alessandrino, dove ... Leggi su chenews (Di lunedì 28 dicembre 2020) La neve al Nord è scesa copiosamente.riprende la magia del bianco Natale… Ma a chi tocca spalare? Fonte: InstagramPassare il Natale sotto la neve è il sogno di ogni bambino. La calma e la pace che trasmettono i dolci fiocchi che si adagiano al suolo sono impareggiabili. E al Nord questa notte n’è scesa molta. Addirittura nelle grandi città come Torino e Milano, difficilmente abituate ad avere a che fare con questo magnifico evento atmosferico. Chi si sta godendo questo bianco e suggestivo scenario è senza dubbio. La conduttrice, volto noto della Rai, ha ripreso con unsu Instagram il bellissimoche si è trovata davanti alnella sua magnifica casa persa nei boschi nell’alessandrino, dove ...

Marek28165 : @aAnnanka Le pinzette si è poi appurato che erano di Antonella Clerici quando è andata a Pompei nel 2003... Le eran… - zazoomblog : Antonella Clerici fa sognare i fan: ecco dove si trova la conduttrice - #Antonella #Clerici #sognare #trova - bluemminie : @vmkpanic vorrei fare antonella clerici nella vostra gara - 5e5curioso1965 : Per raccogliere... li raccoglie, ma anni e anni di Antonella Clerici non le hanno dato doti. Toccherà mangiarla a… - HarmonyHalliwel : @Vicky_7v Antonella Clerici non è così grassa, nè così vecchia e acida come questa stronza. #uominiedonne -