Antonella Clerici cambia tutto, rivoluzione nella sua carriera? (Di lunedì 28 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Antonella Clerici ha da poco terminato il programma The Voice Senior, ma presto potrebbe tornare sul piccolo schermo con una nuova idea. Solo poco più di una settimana fa è andata in onda la finalissima di The Voice Senior, capitanata da Antonella Clerici che ha portato la trasmissione a vette altissime. La puntata finale, infatti, Leggi su youmovies (Di lunedì 28 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima,sua versione originale, sul sito YouMovies.ha da poco terminato il programma The Voice Senior, ma presto potrebbe tornare sul piccolo schermo con una nuova idea. Solo poco più di una settimana fa è andata in onda la finalissima di The Voice Senior, capitanata dache ha portato la trasmissione a vette altissime. La puntata finale, infatti,

zazoomblog : Antonella Clerici vacanze natalizie in famiglia: il video con Vittorio Garrone - #Antonella #Clerici #vacanze - CPettiti : RT @fam_cristiana: Antonella Clerici: «Mi guidano i valori che ho imparato all'oratorio» - infoitcultura : La Prova del Cuoco, Anna Moroni svela un retroscena su Elisa Isoardi e Antonella Clerici - wayvdominazione : Non so se assomigli a Barbara D'Urso o ad Antonella Clerici, nel caso BACIONI DA CASA ??? - Marek28165 : @aAnnanka Le pinzette si è poi appurato che erano di Antonella Clerici quando è andata a Pompei nel 2003... Le eran… -