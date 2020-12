Anticipazioni Un posto al sole | dal 28 dicembre 2020 al 1 gennaio 2021 | Marina vicina a scoprire il piano di Roberto

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Ledi “Unal” dal 28al 1. Nella puntata di lunedì 28, dopo la fine della storia con Serena, Leonardo cerca nuovamente l’aiuto della ragazza.si insedia a capo dei Cantieri e sfrutta Lara per far sì chenon sospetti nulla del suo. Michele, con l’aiuto di Raffaele, decide di fare un servizio radio sull’arte presepiale campana. Dopo la partenza di Cristina, Silvia deve decidere come riorganizzare il Caffè Vulcano. Nella puntata di martedì 29, mentrecerca di guadagnarsi il favore degli operai e di, ...

UN POSTO AL SOLE: LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DAL 28 DICEMBRE AL 1° GENNAIO

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le le Puntate della Soap, in onda questa settimana dal 28 dicembre 2020 al 1° gennaio 2021.