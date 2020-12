Anniversario di matrimonio per Fresi e la moglie: “Lui il solito orso. Ci siamo bloccati su IG” (Di martedì 29 dicembre 2020) Una dichiarazione d'amore a suo modo bellissima. Francesca Perillo, la moglie dell'ex giocatore Salvatore Fresi, ha parlato in un post del loro Anniversario di matrimonio. E ha raccontato dell'amore con l'ex calciatore di Inter e Juve. Ecco cosa ha scritto: "Quando mi sono sposata io, il 28 dicembre 2001, il mondo era ante social media. Insomma, non esistevano fb, ig e similari. Mio marito era un calciatore di serie A ma i suoi “followers” erano solo allo stadio la domenica. Non c’era accesso alla vita privata se non da parte dei “paparazzi” o della stampa. Non c’era la spettacolarizzazione continua dei sentimenti. Il pubblico e il privato erano ancora due cose distinte. I momenti speciali si vivevano a 360 gradi perché eravamo privi di quella “dipendenza da pubblicazione” che svilisce il godimento dell’attimo e ci ... Leggi su golssip (Di martedì 29 dicembre 2020) Una dichiarazione d'amore a suo modo bellissima. Francesca Perillo, ladell'ex giocatore Salvatore, ha parlato in un post del lorodi. E ha raccontato dell'amore con l'ex calciatore di Inter e Juve. Ecco cosa ha scritto: "Quando mi sono sposata io, il 28 dicembre 2001, il mondo era ante social media. Insomma, non esistevano fb, ig e similari. Mio marito era un calciatore di serie A ma i suoi “followers” erano solo allo stadio la domenica. Non c’era accesso alla vita privata se non da parte dei “paparazzi” o della stampa. Non c’era la spettacolarizzazione continua dei sentimenti. Il pubblico e il privato erano ancora due cose distinte. I momenti speciali si vivevano a 360 gradi perché eravamo privi di quella “dipendenza da pubblicazione” che svilisce il godimento dell’attimo e ci ...

