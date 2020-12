Andrea Zelletta in crisi per lo strano regalo di Natale della fidanzata Natalia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 28 dicembre 2020)amaro per, l’ex tronista di Uomini e Donne ha ricevuto unodallaParagoni e da ore nella Casa si è scatenato il panico. Tutti a cercare di decifrare il dono inviato dalla ragazza e che ha gettato nello sconforto l’inquilino. Il Grande Fratello ha voluto fare una sorpresa ai vip facendo recapitare i regali e i messaggi dei loro familiari. Tra tutti il più deluso è stato sicuramenteche non è riuscito a decifrare ilricevuto dalla(un campioncino di profumo e un elastico per capelli) ed è rimasto amareggiato dalla freddezza del messaggio scrittogli da lei: “Tanti auguri per il tuodalla tua ...