Andrea Zelletta/ Il misterioso regalo di Natalia, la fidanzata vuole lasciarlo? (Di lunedì 28 dicembre 2020) Andrea Zelletta in crisi per il regalo strano ricevuto da Natalia Paragoni a Natale nella casa del Grande Fratello Vip 2020, qual è la verità? Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 28 dicembre 2020)in crisi per ilstrano ricevuto daParagoni a Natale nella casa del Grande Fratello Vip 2020, qual è la verità?

shipstellari : RT @_che_fatica: Mario Ermito pensava di entrare nelle grazie di Tommaso Zorzi in una settimana, si vede che non ha fatto una chiacchierata… - zazoomblog : GF VIP anticipazioni lunedì 28 dicembre: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni a confronto - #anticipazioni #lunedì… - ShilasWords : RT @oocgfvip5: Andrea Zelletta saluta la telecamera - __sogolden__ : RT @_che_fatica: Mario Ermito pensava di entrare nelle grazie di Tommaso Zorzi in una settimana, si vede che non ha fatto una chiacchierata… - marry_me_chuck : RT @_che_fatica: Mario Ermito pensava di entrare nelle grazie di Tommaso Zorzi in una settimana, si vede che non ha fatto una chiacchierata… -