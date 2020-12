Andrea Crisanti: 'Farò il vaccino ma non davanti alle telecamere' (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il microbiologo parla anche della variante inglese: con un R0 più elevato 'la soglia dell'immunità di gregge sale all'80-85%' Leggi su today (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il microbiologo parla anche della variante inglese: con un R0 più elevato 'la soglia dell'immunità di gregge sale all'80-85%'

Corriere : Andrea Crisanti: «Il vaccino? È sicuro, e ora lo faccio anch’io» - Corriere : Andrea Crisanti: «Il vaccino? È sicuro, e ora lo faccio anch’io» - La7tv : #lariachetira Andrea #Crisanti (microbiologo): 'La lettura di #Zaia è sbagliata. In Veneto si è puntato tutto sui t… - Tino44588447 : RT @La7tv: #lariachetira Andrea #Crisanti (microbiologo): 'La lettura di #Zaia è sbagliata. In Veneto si è puntato tutto sui tamponi rapidi… - fabiospes1 : RT @romatoday: Andrea Crisanti: 'Farò il vaccino ma non davanti alle telecamere' -