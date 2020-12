Ancora disagi per il maltempo: palma cade su auto a piazza Nazionale (FOTO E VIDEO) (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Prosegue l’ondata di maltempo su Napoli e Campania. Nel capoluogo si registrano Ancora forti raffiche di vento che hanno causato non pochi problemi. A piazza Nazionale per poco non si è sfiorato il peggio, quando una palma si è spezzata ed è andata a finire sopra un’autovettura parcheggiata. Per fortuna non c’era nessuno al suo interno. Sul posto sono tutt’ora presenti gli agenti della Polizia di Stato. Mentre la Protezione Civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello Giallo valevole sull’intero territorio a partire dalle 18 di oggi e fino alla stessa ora di domani. Si prevedono infatti Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o possibile isolato temporale, anche intensi. Venti ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Prosegue l’ondata disu Napoli e Campania. Nel capoluogo si registranoforti raffiche di vento che hanno causato non pochi problemi. Aper poco non si è sfiorato il peggio, quando unasi è spezzata ed è andata a finire sopra un’vettura parcheggiata. Per fortuna non c’era nessuno al suo interno. Sul posto sono tutt’ora presenti gli agenti della Polizia di Stato. Mentre la Protezione Civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello Giallo valevole sull’intero territorio a partire dalle 18 di oggi e fino alla stessa ora di domani. Si prevedono infatti Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o possibile isolato temporale, anche intensi. Venti ...

