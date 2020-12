Anche la Meloni contro De Luca: “Chi ha deciso dovesse vaccinarsi prima di altri”? (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono trascorse 24 ore e non è arrivata ancora nessuna risposta alla semplice domanda rivolta da Fratelli d’Italia a Conte, Speranza e Arcuri: perché il presidente della Regione Campania De Luca è stato vaccinato nel Vax Day”? Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, attraverso un post facebook, rimpingua la polemica che dai ieri ha investito Vincenzo De Luca. “Gli italiani hanno il diritto di sapere chi ha deciso i criteri di somministrazione del vaccino e conoscere il perché un Presidente di Regione abbia avuto la possibilità di riceverne una dose in una fase nella quale la priorità è stata assegnata ad operatori sanitari, anziani ospiti delle Rsa e categorie fragili. Chi ha deciso che il governatore potesse essere vaccinato prima di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono trascorse 24 ore e non è arrivata ancora nessuna risposta alla semplice domanda rivolta da Fratelli d’Italia a Conte, Speranza e Arcuri: perché il presidente della Regione Campania Deè stato vaccinato nel Vax Day”? Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia, attraverso un post facebook, rimpingua la polemica che dai ieri ha investito Vincenzo De. “Gli italiani hanno il diritto di sapere chi hai criteri di somministrazione del vaccino e conoscere il perché un Presidente di Regione abbia avuto la possibilità di riceverne una dose in una fase nella quale la priorità è stata assegnata ad operatori sanitari, anziani ospiti delle Rsa e categorie fragili. Chi hache il governatore potesse essere vaccinatodi ...

il_pucciarelli : I migliori sono Salvini e Meloni: «Mi farò dire dal medico». Mettono bocca su tutto, giudicano la qualsiasi, anche… - Ed52926520 : RT @alfredotec6: Salvini va dal suocero a Rebibbia e contemporaneamente arrivano Meloni, Renzi, FI & Co..... E mi chiedo Perché le riunioni… - reginafiordelis : RT @rimmel83837671: Pare che anche a #rebibbia si usi il #caffèsospeso ,forse per la Meloni ... mancava solo lei . #Verdini #facciamorete - Marilen97832318 : RT @rimmel83837671: Pare che anche a #rebibbia si usi il #caffèsospeso ,forse per la Meloni ... mancava solo lei . #Verdini #facciamorete - giap87625642 : RT @rimmel83837671: Pare che anche a #rebibbia si usi il #caffèsospeso ,forse per la Meloni ... mancava solo lei . #Verdini #facciamorete -