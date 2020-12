Anche a Salerno polemiche e critiche alla vaccinazione del Governatore

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Non si placano neleper la scelta del presidente della Regione Campania di vaccinarsi, utilizzando una delle 720 dosi che nel primo giorno erano destinate a medici ed operatori sanitari in prima linea. Il sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati, ha fatto il paragone con il Presidente della Repubblica Mattarella che ha deciso di attendere il suo turno “mentre il Presidente della Regione Campania De Luca si vaccina al Cotugno insieme a chi è in prima linea, senza essere nell’elenco degli aventi diritto. Le Istituzioni si servono e non ci si serve” scrive Salvati. Criticoil consigliere comunale di, Roberto Celano che scrive: ”quando l’arroganza è al potere non esistono regole, non c’è opportunità ma abuso ...