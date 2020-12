Anche a gennaio verso lo stop per teatri, cinema e palestre: il governo deciderà dopo l’Epifania (Di lunedì 28 dicembre 2020) Resta molto probabile il rinnovo della sospensione - da metà gennaio - delle attività di palestre, cinema e teatri. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 dicembre 2020) Resta molto probabile il rinnovo della sospensione - da metà- delle attività di. L'articolo .

matteosalvinimi : Addebiti automatici bloccati per chi ha il conto in rosso, anche per pochi euro: a rischio i pagamenti di utenze, s… - SkyTG24 : #AstraZeneca ha così comunicato l'efficacia del vaccino sviluppato dall'azienda e dall'Università di #Oxford, che s… - LegaSalvini : ++ ?????? CONTI CORRENTI, RISCHIO BLOCCO DAL 1° GENNAIO ANCHE PER UN PICCOLO SCOPERTO ++ Nel silenzio generale e del… - fiorellofclubpa : L'11 gennaio , su Rai Uno, andrà in onda lo show di #BeppeFiorello , 'Penso che un sogno così'. Tra gli ospiti, a… - PinoNeri5 : RT @matteozenatti: Anche oggi #attornoallamusica, studio intorno ai pezzi che eseguirò dal vivo, spero ben a gennaio. Oggi tocca a Questa f… -