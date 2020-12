Amicizia agli antipodi | amiche di penna festeggiano 70 anni di lettere dall’Australia alla Scozia

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Iniziata come un gioco l’ditra Jill e Cathie è diventata una vera e propria relazione a distanza che dura da 70. In una società abituata a fareonline non dovrebbe sembrare così strano che ci possano essere dueche hanno coltivato il loro rapporto d’ai lati opposti del pianeta. Tuttavia con la tipologia dei mezzi di comunicazione che ci sono al giorno d’oggi è più semplice avere informazioni, immagini e dettsulla vita della persona con cui stabilite un contatto a distanza. Senza contate che (escludendo questo nefasto periodo) è anche più semplice prendere un aereo ed andare a trovare l’amico in questione. Inoltre le chat, i social e i telefoni permettono di avere un rapporto costante e sicuramente ...