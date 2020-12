Allarme al supermercato Md di Arzachena per un incendio (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Visited 204 times, 204 visits today) Notizie Simili: L'impegno della macchina dell'antincendio che ha… Oggi 11 incendi in Sardegna: gli interventi per… Oggi 18 incendi in Sardegna: ... Leggi su galluraoggi (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Visited 204 times, 204 visits today) Notizie Simili: L'impegno della macchina dell'antche ha… Oggi 11 incendi in Sardegna: gli interventi per… Oggi 18 incendi in Sardegna: ...

È avvenuto intorno alle ore 12 di oggi un incendio presso il supermercato Md in viale Costa Smeralda ad Arzachena. Sono ancora in corso le ...

