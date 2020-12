Alla Scuola si Chiede Troppo, gli Insegnanti Danno Tanto in Silenzio (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sono una giovane insegnante. Parlo per esperienza personale e indiretta, visto che mia madre e mio padre sono Insegnanti e il mio carissimo nonno lo è stato. Oggi Alla Scuola si Chiede Tanto, Troppo. Gli Insegnanti Danno Tanto in Silenzio. In cambio non ricevono niente, mai un grazie; anzi, no, mi correggo, spesso ricevono insulti. Leggi su youreduaction (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sono una giovane insegnante. Parlo per esperienza personale e indiretta, visto che mia madre e mio padre sonoe il mio carissimo nonno lo è stato. Oggisi. Gliin. In cambio non ricevono niente, mai un grazie; anzi, no, mi correggo, spesso ricevono insulti.

