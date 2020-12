Alitalia | verso ok UE a compensazioni Covid

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – Commissione UEil semaforo verde allerichieste dache potrebbe arrivare già nella giornata di domani, martedì 29 dicembre. Si tratta – secondo quanto si apprende – di 73 milioni di euro che, dopo il via libera di Bruxelles e la decisione del collegio dei commissari, potrebbero essere erogati alla compagnia. In particolare, gli aiuti riguarderebbero il periodo dal 16 giugno al 31 ottobre. Intanto, la nuova-Ita partirà ad aprile con circa la metà dei dipendenti attuali: fra 5.200 e 5.500 rispetto ai 10.500 di oggi e 52 aerei. L’altra metà resterà nella vecchia compagnia in amministrazione straordinaria. E’ quanto emerge analizzando il Piano della newco. “Gli obiettivi Ita al 2025 prevedono 3,4 miliardi di ricavi, 93 rotte, un ebit del 7%, 80 ...