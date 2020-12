Alexis Sanchez, un successo il debutto da attore nel film “My hero Alexis” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un successo il debutto al cinema di Alexis Sanchez. “My hero Alexis” (“Mi amigo Alexis” il titolo originale) ha registrato un ottima risposta degli spettatori al Giffoni film Festival e, come riportato da una nota della produzione, non è da escludere un futuro da attore per il calciatore interista. Il lungometraggio, mostrato in anteprima italiana a 300 giovani giurati del Festival, ha conquistato i ragazzi di Elements+10 (sezione riservata alla visione della pellicola). Una storia di calcio ma anche di miseria e riscatto, arrivato con tenacia e determinazione nel perseguire i propri sogni. Proprio la descrizione della periferia povera del Cile ha acceso un lungo dibattito al termine ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 dicembre 2020) Unilal cinema di. “My” (“Mi amigo” il titolo originale) ha registrato un ottima risposta degli spettatori al GiffoniFestival e, come riportato da una nota della produzione, non è da escludere un futuro daper il calciatore interista. Il lungometraggio, mostrato in anteprima italiana a 300 giovani giurati del Festival, ha conquistato i ragazzi di Elements+10 (sezione riservata alla visione della pellicola). Una storia di calcio ma anche di miseria e riscatto, arrivato con tenacia e determinazione nel perseguire i propri sogni. Proprio la descrizione della periferia povera del Cile ha acceso un lungo dibattito al termine ...

