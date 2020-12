Al Bioparco bimbi gratis dal 4 al 10 gennaio, Raggi: iniziativa educativa (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma – I bambini fino ai 10 anni entreranno gratis al Bioparco di Roma il 4 gennaio e poi nei giorni dal 7 al 10. La sindaca Virginia Raggi ha presentato l’iniziativa “Al Bioparco cominciamo bene!” insieme a Maurizio Costanzo, che ne e’ stato l’ideatore, e a Francesco Petretti, presidente della Fondazione Bioparco di Roma. “Saluteremo il nuovo anno in modo giocoso e festoso con un’iniziativa educativa e allo stesso tempo divertente- ha spiegato Raggi- Usciamo da un periodo difficile, queste festivita’ sono state differenti, abbiamo dovuto adattarci a nuove regole ma dobbiamo ricordarci che i bambini devono essere al centro dei festeggiamenti.” “Quindi, abbiamo voluto regalargli una giornata al Bioparco ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma – I bambini fino ai 10 anni entrerannoaldi Roma il 4e poi nei giorni dal 7 al 10. La sindaca Virginiaha presentato l’“Alcominciamo bene!” insieme a Maurizio Costanzo, che ne e’ stato l’ideatore, e a Francesco Petretti, presidente della Fondazionedi Roma. “Saluteremo il nuovo anno in modo giocoso e festoso con un’e allo stesso tempo divertente- ha spiegato- Usciamo da un periodo difficile, queste festivita’ sono state differenti, abbiamo dovuto adattarci a nuove regole ma dobbiamo ricordarci che i bambini devono essere al centro dei festeggiamenti.” “Quindi, abbiamo voluto regalargli una giornata al...

giannettimarco : RT @romatoday: 'Al Bioparco cominciamo bene!': per cinque giorni bimbi fino a 10 anni entrano gratis - AriannaAmbrosi0 : RT @romatoday: 'Al Bioparco cominciamo bene!': per cinque giorni bimbi fino a 10 anni entrano gratis - ioloraccolgo : Roma:Raggi-Costanzo,a Bioparco bimbi gratis in primi gennaio - romatoday : 'Al Bioparco cominciamo bene!': per cinque giorni bimbi fino a 10 anni entrano gratis -

Ultime Notizie dalla rete : Bioparco bimbi Al Bioparco bimbi gratis dal 4 al 10 gennaio, Raggi: iniziativa educativa RomaDailyNews Roma:Raggi-Costanzo,a Bioparco bimbi gratis in primi gennaio

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Nei giorni 'arancioni' tra il 4 e il 10 gennaio i bambini fino a 10 anni potranno entrare gratis al Bioparco di Roma e visitare la struttura in totale sicurezza. E' l'iniziativ ...

Maurizio Costanzo diventa “spin doctor” di Virginia Raggi: «Segue i miei consigli»

Il giornalista e presentatore del Maurizio Costanzo Show lavora («non retribuito») con la sindaca di Roma, Virginia Raggi: «Ci sentiamo, le suggerisco delle idee» ...

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Nei giorni 'arancioni' tra il 4 e il 10 gennaio i bambini fino a 10 anni potranno entrare gratis al Bioparco di Roma e visitare la struttura in totale sicurezza. E' l'iniziativ ...Il giornalista e presentatore del Maurizio Costanzo Show lavora («non retribuito») con la sindaca di Roma, Virginia Raggi: «Ci sentiamo, le suggerisco delle idee» ...