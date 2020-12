Ainis all' Ansa | Obbligo o meno del vaccino è una scelta politica

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Rendere obbligatorio ilper tutti, o proporlo solo su base volontaria, o ancora imporlo al solo personale sanitario, ”è una, che compie la maggioranza di governo, e che la Costituzione autorizza, in presenza però di alcune cautele”. Con questa premessa Michele, giurista e costituzionalista, parla con l’e interviene nel dibattito sull’obbligatorietà odelcontro il Covid spiegando che “vale per medici e infermieri quello che vale per tutti gli altri cittadini, dato che c’è una norma costituzionale, per loro però c’è una condizione ulteriore”, sulla quale tornerà dopo. “L’articolo 32 della Costituzione - ricorda- autorizza i trattamenti sanitari obbligatori, e unlo è, con ...