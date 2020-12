Agenda 2031: dal lockdown la chance per un nuovo umanesimo. Torino ne sia teatro di lancio (Di lunedì 28 dicembre 2020) Torino città internazionale del libro si difende grazie all’intraprendenza di librai e piccoli editori, ha nelle sue biblioteche un patrimonio inestimabile, presidio territoriale e collettore di energie e scopre nel digitale la possibilità di arrivare a un pubblico che a un certo tipo di offerta culturale probabilmente non ci sarebbe arrivato. Da questo bisogna ripartire per rispondere alla pandemia, non venirne travolti ma anzi trarre dal momento di inedita difficoltà lo spunto per individuare nuove sinergie e potenzialità. Librerie, editoria, biblioteche sono state protagoniste del terzo appuntamento per costruire l’Agenda Torino 2031 da sottoporre al prossimo candidato sindaco del centrosinistra. La coalizione si è incontrata in un evento on line e pubblico ragionando sul tema e un documento preparato per ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 28 dicembre 2020)città internazionale del libro si difende grazie all’intraprendenza di librai e piccoli editori, ha nelle sue biblioteche un patrimonio inestimabile, presidio territoriale e collettore di energie e scopre nel digitale la possibilità di arrivare a un pubblico che a un certo tipo di offerta culturale probabilmente non ci sarebbe arrivato. Da questo bisogna ripartire per rispondere alla pandemia, non venirne travolti ma anzi trarre dal momento di inedita difficoltà lo spunto per individuare nuove sinergie e potenzialità. Librerie, editoria, biblioteche sono state protagoniste del terzo appuntamento per costruire l’da sottoporre al prossimo candidato sindaco del centrosinistra. La coalizione si è incontrata in un evento on line e pubblico ragionando sul tema e un documento preparato per ...

