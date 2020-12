Addio 2020 | l’ultimo saluto a Gigi Simoni | Pierino Prati e Joel Schumacher

Leggi su chenews

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Nel calcio, e nel cinema, tre uomini, che nella loro professione, in un modo o nell’altro hanno fatto la storia.(Facebook)22 maggio. Muore a 81 anni,, calciatore, allenatore, dirigente sportivo, persona per bene, amata e stimata da tutti. Lo scorso anno,era stato colpito da ictus cerebrale, la speranza di una ripresa che però non è arrivata. La paura del Covid ed il ritorno in clinica. Poi la morte, nel dolore dei familiari e di quanti gli hanno voluto bene. Suo il record di promozioni in serie A. Nella sua carriera la coppa Uefa con l’Inter targata Ronaldo, e la finale di Coppa Italia, conquistata sulla panchina del Napoli. Uomo di sport e dai modi garbati. Una perdita incolmabile per il calcio italiano.: ...