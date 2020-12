"Abolire l'Ordine dei medici", la provocazione No Vax (Di lunedì 28 dicembre 2020) AGI - medici e operatori sanitari eroi? No, "sudditi delle lobby". I No Vax, o almeno la pattuglia in Parlamento che in quelle sensibilità si riconosce, alzano il tiro e arrivano, a firma della deputata ex M5s Sara Cunial, due proposte di legge che susciteranno, come è facile prevedere, un vespaio. Obiezione di coscienza sui vaccini e abolizione dell'Ordine dei medici sono gli obiettivi delle due proposte di legge annunciate dalla deputata ora nel Misto, "a tutela - spiega - di tutti quei professionisti, medici e sanitari che ancora lavorano in scienza e coscienza". "Sono due proposte di legge in linea con il principio di precauzione e con il giuramento di Ippocrate a cui sono chiamati ma, soprattutto, sono due proposte di legge che minano alle fondamenta un paradigma scientifico dogmatico, riduzionista e ... Leggi su agi (Di lunedì 28 dicembre 2020) AGI -e operatori sanitari eroi? No, "sudditi delle lobby". I No Vax, o almeno la pattuglia in Parlamento che in quelle sensibilità si riconosce, alzano il tiro e arrivano, a firma della deputata ex M5s Sara Cunial, due proposte di legge che susciteranno, come è facile prevedere, un vespaio. Obiezione di coscienza sui vaccini e abolizione dell'deisono gli obiettivi delle due proposte di legge annunciate dalla deputata ora nel Misto, "a tutela - spiega - di tutti quei professionisti,e sanitari che ancora lavorano in scienza e coscienza". "Sono due proposte di legge in linea con il principio di precauzione e con il giuramento di Ippocrate a cui sono chiamati ma, soprattutto, sono due proposte di legge che minano alle fondamenta un paradigma scientifico dogmatico, riduzionista e ...

fisco24_info : 'Abolire l'Ordine dei medici', la provocazione No Vax: AGI - Medici e operatori sanitari eroi? No, 'sudditi delle l… - Agenzia_Italia : 'Abolire l'Ordine dei medici', la provocazione No Vax - aafriendzoni : Tra i cinesi e il mio ordine professionale, mille volte i cinesi. Farei dei figli con la cinese della foto del pipi… - jopratix : Bisogna abolire l'Ordine dei Medici, o l'Ordine dei Medici abolirà noi. - italia_pro : Quando si chiede di abolire l ordine dei giornalisti -

Ultime Notizie dalla rete : Abolire Ordine Vincolo quinquennale, continua la “battaglia” di Fioramonti per l’abolizione: depositato Odg Orizzonte Scuola "Abolire l'Ordine dei medici", la provocazione No Vax

Un pacchetto di proposte choc della deputata del Misto Cunial "contro la sudditanza alle lobby" AGI - Medici e operatori sanitari eroi? No, "sudditi delle lobby". I No Vax, o almeno la pattuglia in Pa ...

La farsa del “Vax-Day”: cosa si nasconde dietro i religiosi del “Messia” vaccino

E' una giornata indimenticabile: habemus vaccinum! Un giorno sacro e lieto, quello dell'arrivo del vaccino contro il Covid-19. Certo, offuscato ...

Un pacchetto di proposte choc della deputata del Misto Cunial "contro la sudditanza alle lobby" AGI - Medici e operatori sanitari eroi? No, "sudditi delle lobby". I No Vax, o almeno la pattuglia in Pa ...E' una giornata indimenticabile: habemus vaccinum! Un giorno sacro e lieto, quello dell'arrivo del vaccino contro il Covid-19. Certo, offuscato ...