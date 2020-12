A CHI TOCCA IL VACCINO?/ C'è un modello matematico che può battere il Covid nel 2021 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un studio da poco pubblicato (Palù, Sebastiani, Spassiani, Gubian) mette a punto un sistema in grado di stabilire chi vaccinare e quando Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un studio da poco pubblicato (Palù, Sebastiani, Spassiani, Gubian) mette a punto un sistema in grado di stabilire chi vaccinare e quando

Vaccino, uno studio da poco pubblicato (Palù, Sebastiani) mette a punto un sistema in grado di stabilire chi vaccinare contro il Covid e quando.

Vaccino anti Covid, tocca alla dottoressa del paziente 1: “Si chiude il cerchio”

Viaggio a Codogno, nell’ospedale dove lavorano l’infermiera e il medico che per prime diagnosticarono il Covid in Italia. «Diamo l’esempio. Adesso siamo diventati l’epicentro della speranza» ...

Vaccino, uno studio da poco pubblicato (Palù, Sebastiani) mette a punto un sistema in grado di stabilire chi vaccinare contro il Covid e quando.