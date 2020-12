A Betlemme Natale sottotono, pesano Covid e crisi (Di lunedì 28 dicembre 2020) ROMA – Il personale palestinese dell’Ospedale della Sacra Famiglia attendeva con impazienza il primo bambino nato il giorno di Natale, come segno di speranza nella difficile situazione creatasi a Betlemme con il Covid-19. Il primo bambino di Natale è nato all’ospedale il 25 dicembre alle 2.05 ed è stato accolto dal suono delle campane di Natale di Betlemme. Il piccolo Gayth, come riferisce il Sovrano Ordine di Malta in una nota, e’ stato affidato alle braccia dei suoi genitori dalle ostetriche Hanan e Ala. La madre, Linda, ha spiegato che Gayth era il regalo di Natale che attendevano dall’inizio della pandemia. Con la pandemia c’è stata un’impennata di disoccupazione e povertà a Betlemme, il governatorato palestinese più povero dopo Gaza, che ha un’economia fragile anche in tempi normali. L’insicurezza alimentare sta aumentando, colpendo in modo particolare donne e bambini. Nonostante le difficolta’, il personale dell’Ospedale dell’Ordine di Malta, composto da 172 persone, ha garantito con coraggio turni di 12 ore, senza giorni di ferie, per assistere mamme e bambini e tenere l’ospedale aperto e sicuro nonostante la minaccia posta dal Covid-19. Progetto congiunto dell’intero Ordine di Malta, sotto la responsabilità operativa dell’Associazione francese dell’Ordine di Malta, l’Ospedale della Sacra Famiglia garantisce a tutte le donne di Betlemme e dell’area circostante un’assistenza alla maternità di alta qualità. Leggi su dire (Di lunedì 28 dicembre 2020) ROMA – Il personale palestinese dell’Ospedale della Sacra Famiglia attendeva con impazienza il primo bambino nato il giorno di Natale, come segno di speranza nella difficile situazione creatasi a Betlemme con il Covid-19. Il primo bambino di Natale è nato all’ospedale il 25 dicembre alle 2.05 ed è stato accolto dal suono delle campane di Natale di Betlemme. Il piccolo Gayth, come riferisce il Sovrano Ordine di Malta in una nota, e’ stato affidato alle braccia dei suoi genitori dalle ostetriche Hanan e Ala. La madre, Linda, ha spiegato che Gayth era il regalo di Natale che attendevano dall’inizio della pandemia. Con la pandemia c’è stata un’impennata di disoccupazione e povertà a Betlemme, il governatorato palestinese più povero dopo Gaza, che ha un’economia fragile anche in tempi normali. L’insicurezza alimentare sta aumentando, colpendo in modo particolare donne e bambini. Nonostante le difficolta’, il personale dell’Ospedale dell’Ordine di Malta, composto da 172 persone, ha garantito con coraggio turni di 12 ore, senza giorni di ferie, per assistere mamme e bambini e tenere l’ospedale aperto e sicuro nonostante la minaccia posta dal Covid-19. Progetto congiunto dell’intero Ordine di Malta, sotto la responsabilità operativa dell’Associazione francese dell’Ordine di Malta, l’Ospedale della Sacra Famiglia garantisce a tutte le donne di Betlemme e dell’area circostante un’assistenza alla maternità di alta qualità.

shakankoray : RT @zabala7256: @vlg_v Vorrei che ogni giorno sapessi apprezzare quanto è bella la vita, come a Natale. Possa la stella di Betlemme illumin… - BABY_LEO_BILL : RT @zabala7256: @vlg_v Vorrei che ogni giorno sapessi apprezzare quanto è bella la vita, come a Natale. Possa la stella di Betlemme illumin… - shkoray : RT @zabala7256: @vlg_v Vorrei che ogni giorno sapessi apprezzare quanto è bella la vita, come a Natale. Possa la stella di Betlemme illumin… - anotherworld010 : RT @zabala7256: @vlg_v Vorrei che ogni giorno sapessi apprezzare quanto è bella la vita, come a Natale. Possa la stella di Betlemme illumin… - 80Ciaccarini : RT @ferraralberto: Ancora un personaggio del presepe in questo Natale misterioso. Ancora una pausa di riflessione dinanzi al presepe. Verso… -

Ultime Notizie dalla rete : Betlemme Natale Il Natale diverso a Betlemme, senza pellegrini e turisti - ViaggiArt Agenzia ANSA Padre Carmine: riscoprire la preghiera in casa. Festa e benedizione delle famiglie all'Idria

Da pochi giorni la Chiesa ha rivissuto il grande mistero dell'incarnazione del Cristo venuto sulla terra per la salvezza di ogni uomo.

Il vescovo: «Questo Natale può diventare una grazia»

Il riferimento alla pandemia nella celebrazione della Messa della notte Monsignor Cetoloni ha poi benedetto il presepe nella cappella del Crocifisso ...

Da pochi giorni la Chiesa ha rivissuto il grande mistero dell'incarnazione del Cristo venuto sulla terra per la salvezza di ogni uomo.Il riferimento alla pandemia nella celebrazione della Messa della notte Monsignor Cetoloni ha poi benedetto il presepe nella cappella del Crocifisso ...