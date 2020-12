5 preziosi insegnamenti di vita de L’incantevole Creamy

Leggi su wired

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Il 29 dicembre 1985 andava in onda su Italia 1 Il ritorno di, film animato (ed episodio speciale) ambientato due mesi dopo gli eventi di uno dei cartoni seminali degli anni ’80,. Questo anime dello Studio Pierrot (lo studio nipponico specializzato, tra le altre, nei personaggi della majokko, le maghette) che vantava il caratteristico, tenue e pastelloso character design di Akemi Takada, descriveva la quotidianità dell’undicenne Yu, la cui placida esistenza viene movimentata dall’incontro con una creaturina aliena che le dona una bacchetta magica in grado di trasformarla nella bellissima idol teenager. Regina incontrastata delle maghette, è un’icona come come altri personaggi memorabili dei cartoni anni ’80 – da Ken il guerriero a Lady Oscar, da City Hunter a Lamù passando per Capitan ...