445 morti per Covid | il tasso di positività scende al 12 | 5%

Sono 8.585 i nuovi casi di Coronavirus un Italia. Si registra quindi una lieve riduzione rispetto a ieri, quando erano 8913. 445 i morti, per un totale di 72.370 da inizio pandemia. scende il tasso di positività rispetto a ieri e si attesta al 12,5%. I tamponi effettuati sono 68.681, ieri erano stati 59.879. I dati delle regioni Sono 62 i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta, su 267 tamponi processati e 2 i decessi. Attualmente sono 494 i positivi di cui 95 ricoverati (53 all'ospedale Parini, 31 all'Isav, 11 all'ospedale da campo); 4 in terapia intensiva; 395 in isolamento domiciliare. Ad oggi il totale dei tamponi processati è di 70.596. Sono 2.782 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano così a 243.434 il totale dei ...

