17 foto divertenti messe a confronto tra genitori e figli alla stessa età “I miei genitori vs me”

Leggi su virali.video

(Di martedì 29 dicembre 2020) Non è di certo una novità che la vita nostra e quella dei nostrinostra età era molto diversa. Si tratta di stili e modi di vivere talmente opposti che talvolta sembra di essere nati in pianeti lontani anni luce. Basta confrontare alcune nostreoggi con quelle dei nostrietà per vedere esattamente la differenza. Durante la quarantena molte persone hanno ripreso i vecchi album di famiglia e su Twitter è iniziata una sfida dal titolo “My Parents Vs. Me” ovvero “Ivs me”. Sul famoso social sono stati postati tantissimi scatti di famiglia in cui l’unico parallelismo è proprio l’età dei protagonisti delle. Abbiamo selezionato ...