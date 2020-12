112esimo Anniversario del Terremoto del 1908, corone d'alloro per le vittime (Di lunedì 28 dicembre 2020) A nome dei colleghi messinesi, hanno preso parte alle riprese Saro Pasciuto (Rtp), Nuccio Anselmo (Gazzetta del Sud), Simona Arena (TCF), Rosaria Brancato (Tempo Stretto), Eduardo Abramo (TGMessina) ... Leggi su messinaora (Di lunedì 28 dicembre 2020) A nome dei colleghi messinesi, hanno preso parte alle riprese Saro Pasciuto (Rtp), Nuccio Anselmo (Gazzetta del Sud), Simona Arena (TCF), Rosaria Brancato (Tempo Stretto), Eduardo Abramo (TGMessina) ...

live_messina : Celebrate le iniziative in memoria del 112esimo Anniversario del Terremoto del 1908 - MDiretta : Messina, celebrate le iniziative in memoria del 112esimo Anniversario del Terremoto del 1908 -… - ANTUDOinfo : #MESSINA 1908-2020: «IL TERREMOTO INFINITO» Ricorre oggi il 112esimo anniversario del terremoto di Messina. Il 28 d… - MessinaMag : Oggi alle ore 5.21, vi è stato il lancio delle iniziative per la Commemorazione del 112esimo Anniversario del Terre… - ConfediliziaMe1 : Messina. Gli eventi per il 112esimo Anniversario del Terremoto del 1908 -