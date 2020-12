Zona Arancione delle feste: cosa si può fare dal 28 al 30 dicembre (Di domenica 27 dicembre 2020) Dopo i giorni festivi colorati di rosso, in Italia torna la Zona Arancione che verrà attuata nei giorni 28, 29, 30 dicembre e – con il nuovo anno – il 4 gennaio. Cambiano dunque le regole sulle attività commerciali aperte e sugli spostamenti. cosa si potrà fare durante la Zona Arancione Resterà in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5. Nelle ore precedenti il divieto di uscita, si potrà circolare nel proprio Comune senza autocertificazione. “Nei giorni arancioni, sarà possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione). Vietato lo spostamento verso i capoluoghi di Provincia. Conseguentemente, sarà possibile anche ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 dicembre 2020) Dopo i giorni festivi colorati di rosso, in Italia torna lache verrà attuata nei giorni 28, 29, 30e – con il nuovo anno – il 4 gennaio. Cambiano dunque le regole sulle attività commerciali aperte e sugli spostamenti.si potràdurante laResterà in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5. Nelle ore precedenti il divieto di uscita, si potrà circolare nel proprio Comune senza autocertificazione. “Nei giorni arancioni, sarà possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione). Vietato lo spostamento verso i capoluoghi di Provincia. Conseguentemente, sarà possibile anche ...

