Zona arancione da domani e fino al 30 dicembre: ecco quando serve l'autocertificazione (Di domenica 27 dicembre 2020) Da domani si cambia colore. Superati i quattro giorni delle festività di Natale ritenuti dagli esperti a maggior rischio per la diffusione del contagio - incoraggiato da pranzi, brindisi e... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 27 dicembre 2020) Dasi cambia colore. Superati i quattro giorni delle festività di Natale ritenuti dagli esperti a maggior rischio per la diffusione del contagio - incoraggiato da pranzi, brindisi e...

Corriere : L’Italia oggi è ancora in zona rossa: le regole (e che cosa cambia a partire da domani) - antennatre : TREVISO | DOMANI ZONA ARANCIONE , CONTINUANO I CONTROLLI - PugliaStream : Zona arancione, cosa si può fare dal 28 al 30 dicembre in Puglia e in Italia - fvllingiuls : domani zona arancione e mezza italia anzi tutta farà come cazzo vuole - infoitinterno : Zona arancione regole. Spostamenti, negozi aperti e ristoranti: cosa si può fare -