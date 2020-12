Zona arancione, a Napoli riaprono tutti i negozi ma solo per tre giorni: «Crac inevitabile» (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo l?arancione dell?antivigilia e il ?rosso? di Natale e Santo Stefano - con relative strade deserte - si cambia di nuovo colore oggi, ma per pochi giorni. Scatta infatti la... Leggi su ilmattino (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo l?dell?antivigilia e il ?rosso? di Natale e Santo Stefano - con relative strade deserte - si cambia di nuovo colore oggi, ma per pochi. Scatta infatti la...

Corriere : L’Italia oggi è ancora in zona rossa: le regole (e che cosa cambia a partire da domani) - tripps42 : @highwiedermond no, in zona arancione non puoi uscire dal tuo comune se non ha meno di 5k abitanti e non puoi andar… - Rey92069430 : @Antonior791 @VincenzoDeLuca Esatto, io posso dirle di 10 giorni fa quando fu emanata la zona arancione e c'erano p… - dreamglw : domani zona arancione ?????? - dodo_nicolai : Ehi, ma tra poche ore è zona arancione! #SAGRA -