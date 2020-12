Zlatan Ibrahimovic e la sua droga | “E’ la vittoria | sono fissato”

Leggi su sportface

(Di domenica 27 dicembre 2020) “Laè la mia. È difficile spiegare, però quandoin campo io devo vincere. A tutti i costi ma sempre. Ho un rating di vittorie in allenamento, nelle partitelle, del 95 per cento. Non è una bugia. Quando perdo si vede, ma non capita spesso perché non perdo”. Lo ha detto l’attaccante del Milan,, in un’intervista rilasciata a Sportweek della Gazzetta dello Sport in cui ha raccontato il suo rapporto con la competitività e la sua ambizione sempre ad altissimi livelli: “troppodi vincere, ma troppo. Forse si è capito anche con la squadra, come nel pareggio col Parma: forse sei mesi fa sarebbero stati contenti, invece stavolta erano tutti incazzati e il giorno dopo lo erano ancora. Così deve essere”. Al contempo, però, lo ...