Wonder Woman, Patty Jenkins dirigerà il terzo capitolo (Di domenica 27 dicembre 2020) Warner Bros ha confermato il terzo capitolo di Wonder Woman, che sarà diretto da Patty Jenkins. La notizia è arrivata pochi giorni dopo l’uscita di Wonder Woman 1984, il secondo film della saga, negli Stati Uniti d’America. Secondo quanto dichiarato da Toby Emmerich, il presidente di Warner Bros, è stata pianificata già da tempo una trilogia dedicata a Wonder Woman. Oltre alla conferma del ritorno della regista, Emmerich ha riferito che la protagonista (Diana Prince/Wonder Woman) sarà nuovamente interpretata da Gal Gadot. Patty JenkinsNon è chiaro quale sarà la trama di Wonder Woman 3. Anche la data d’uscita è ... Leggi su optimagazine (Di domenica 27 dicembre 2020) Warner Bros ha confermato ildi, che sarà diretto da. La notizia è arrivata pochi giorni dopo l’uscita di1984, il secondo film della saga, negli Stati Uniti d’America. Secondo quanto dichiarato da Toby Emmerich, il presidente di Warner Bros, è stata pianificata già da tempo una trilogia dedicata a. Oltre alla conferma del ritorno della regista, Emmerich ha riferito che la protagonista (Diana Prince/) sarà nuovamente interpretata da Gal Gadot.Non è chiaro quale sarà la trama di3. Anche la data d’uscita è ...

