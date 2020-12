Wonder Woman 3: Warner conferma il film con Gal Gadot, Patty Jenkins tornerà alla regia (Di domenica 27 dicembre 2020) Warner Bros ha confermato la produzione di Wonder Woman 3 con star Gal Gadot che vedrà il ritorno alla regia di Patty Jenkins. Wonder Woman 3 sembra aver ottenuto il via libera da parte di Warner Bros e a scrivere e dirigere il progetto con star Gal Gadot sarà nuovamente Patty Jenkins. La notizia arriva a pochi giorni dall'uscita nelle sale americane e sulla piattaforma di streaming HBO Max di Wonder Woman 1984, il secondo capitolo della storia tratta dai fumetti della DC. Il sequel ha incassato negli Stati Uniti 36.1 milioni di dollari, arrivando globalmente a quota 85 milioni. Toby Emmerich, a capo di ... Leggi su movieplayer (Di domenica 27 dicembre 2020)Bros hato la produzione di3 con star Galche vedrà il ritornodi3 sembra aver ottenuto il via libera da parte diBros e a scrivere e dirigere il progetto con star Galsarà nuovamente. La notizia arriva a pochi giorni dall'uscita nelle sale americane e sulla piattaforma di streaming HBO Max di1984, il secondo capitolo della storia tratta dai fumetti della DC. Il sequel ha incassato negli Stati Uniti 36.1 milioni di dollari, arrivando globalmente a quota 85 milioni. Toby Emmerich, a capo di ...

