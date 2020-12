Wolverhampton-Tottenham (domenica, ore 20:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di domenica 27 dicembre 2020) Nel 2002 fu proprio Jose, allora allenatore del Porto, a voler ingaggiare Nuno come portiere. Durante una partita di Taça de Portugal, nel 2003 contro il Varzim SC, gli concesse persino di battere un calcio di rigore e di segnare così l’ultimo gol del club nel 7-0 finale. I due insomma si conoscono molto bene. Cercando invece di inquadrare InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 27 dicembre 2020) Nel 2002 fu proprio Jose, allora allenatore del Porto, a voler ingaggiare Nuno come portiere. Durante una partita di Taça de Portugal, nel 2003 contro il Varzim SC, gli concesse persino di battere un calcio di rigore e di segnare così l’ultimo gol del club nel 7-0 finale. I due insomma si conoscono molto bene. Cercando invece di inquadrare InfoBetting: Scommesse Sportive e

Con tre sconfitte nelle ultime quattro gare, il Wolverhampton non sta attraversando uno dei suoi momenti più felici. Questa sera la formazione di Nuno Espirito Santo sarà in campo contro il Tottenham ...

Il Leeds batte 1-0 il Burnley grazie a un rigore di Bamford nei primi minuti, 2-2 al London Stadium tra West Ham e Brighton.

