WOLFWALKERS/ Il film di animazione dell’anno sulle differenze che arricchiscono

ieri sera ho visto Soul ma posso dire che mi ha confuso non poco? bellino eh, però il miglior film animato dell'anno resta wolfwalkers - Mi sto guardando un altro film di animazione bellissimo, Wolfwalkers - Un fantasy d'ispirazione storica che mescola folklore, avventura e anticolonialismo con uno stile grafico audace ed esp… - Da Wolfwalkers a Soul, da Over The Moon a Trolls World Tour, sono le proposte più nuove e poetiche che possono farci compa…

da AppleTv+ arriva il film di animazione dell’anno: Wolfwalkers, diretto da Tomm Moore e prodotto da Cartoon Saloon, casa di animazione irlandese che con gli anni ha attirato le attenzioni degli ...

La guida allo streaming di Natale di Sentieri Selvaggi

Disponibile dal 4 Dicembre. Wolfwalkers: il nuovo film d’animazione di Tomm Moore è una nuova incursione nel folklore irlandese che racconta una storia d’integrazione e tolleranza dalle atmosfere ...

