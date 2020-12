Wladimiro Tallini in diretta Tv a Capodanno su Radio JukeBox

Leggi su youmovies

(Di domenica 27 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ritorna in gran forma il gradissimo, la sera del 31 dicembre indaJuke Box per brindare con i suoi fan. Purtroppo il 2020 è stato un anno molto particolare. La pandemia mondiale ha cambiato tutte le nostre abitudini e non solo, abbiamo dovuto fronteggiare anche le tantissime sofferenze che ne