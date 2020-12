Whirlpool, tavolo al Mise spostato a martedì 29 dicembre (Di domenica 27 dicembre 2020) Il tavolo su Whirlpool che avrebbe dovuto svolgersi domani al Ministero dello sviluppo economico e’ spostato a martedi’ 29 dicembre alle ore 14.30. Lo fa sapere il Mise. Al tavolo, presieduto dalla sottosegretaria allo sviluppo Alessandra Todde, partecipano sindacati, azienda, Invitalia ed enti locali. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 27 dicembre 2020) Ilsuche avrebbe dovuto svolgersi domani al Ministero dello sviluppo economico e’a martedi’ 29alle ore 14.30. Lo fa sapere il. Al, presieduto dalla sottosegretaria allo sviluppo Alessandra Todde, partecipano sindacati, azienda, Invitalia ed enti locali. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Whirlpool, rinviato il tavolo con il ministero: in bilico il futuro ?di 330 lavoratori - mattinodinapoli : Whirlpool, rinviato il tavolo con il ministero: in bilico il futuro ?di 330 lavoratori - infoiteconomia : Whirlpool: a Napoli Natale in fabbrica, tavolo al ministero il 28 dicembre - Moixus1970 : RT @newsfinanza: Whirlpool: a Napoli Natale in fabbrica, tavolo al ministero il 28 dicembre - newsfinanza : Whirlpool: a Napoli Natale in fabbrica, tavolo al ministero il 28 dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool tavolo Whirlpool, tavolo al Mise spostato a martedì 29 dicembre - Ildenaro.it Il Denaro Coronavirus: in Sicilia 682 nuovi casi, quindici morti

Palermo, 27 dic. (Adnkronos) – Sono 682 i nuovi casi di coronavirus scoperti in Sicilia nelle ultime 24 ore grazie a 5.630 tamponi processati. Secondo i numeri diffusi dal ministero della Salute e dal ...

Whirlpool, tavolo al Mise spostato a martedì 29 dicembre

Il tavolo su Whirlpool che avrebbe dovuto svolgersi domani al Ministero dello sviluppo economico e’ spostato a martedi’ 29 dicembre alle ore 14.30. Lo fa sapere il Mise. Al tavolo, presieduto dalla so ...

Palermo, 27 dic. (Adnkronos) – Sono 682 i nuovi casi di coronavirus scoperti in Sicilia nelle ultime 24 ore grazie a 5.630 tamponi processati. Secondo i numeri diffusi dal ministero della Salute e dal ...Il tavolo su Whirlpool che avrebbe dovuto svolgersi domani al Ministero dello sviluppo economico e’ spostato a martedi’ 29 dicembre alle ore 14.30. Lo fa sapere il Mise. Al tavolo, presieduto dalla so ...