“WALL•E”, la grande rivoluzione tecnologica della Pixar (Di domenica 27 dicembre 2020) Benvenuti nell’universo cinematografico di Movie Award. In questa nuovo speciale natalizio abbiamo deciso di occuparci della Pixar, la casa di produzione cinematografica che ha realizzato alcuni dei più bei cartoni animati in assoluto. In particolar modo abbiamo scelto un cartoon che ha fatto commuovere e riflettere per la sua bellezza. Abbiamo dedicato questa puntata ad uno dei robot più famosi al mondo. Abbiamo dedicato il quarto speciale natalizio a “WALL•E”. “WALL•E”, tra amore e tecnologia Sulla Terra devastata nel futuro dall’inquinamento e dai rifiuti gli unici oggetti funzionanti sono dei piccoli robot che devono ripulire il pianeta per permettervi all‘uomo di ritornarvi. “WALL•E” racconta la storia di uno loro che improvvisamente scopre di percepire emozioni e sentimenti . Un robot che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 dicembre 2020) Benvenuti nell’universo cinematografico di Movie Award. In questa nuovo speciale natalizio abbiamo deciso di occuparci, la casa di produzione cinematografica che ha realizzato alcuni dei più bei cartoni animati in assoluto. In particolar modo abbiamo scelto un cartoon che ha fatto commuovere e riflettere per la sua bellezza. Abbiamo dedicato questa puntata ad uno dei robot più famosi al mondo. Abbiamo dedicato il quarto speciale natalizio a “”. “”, tra amore e tecnologia Sulla Terra devastata nel futuro dall’inquinamento e dai rifiuti gli unici oggetti funzionanti sono dei piccoli robot che devono ripulire il pianeta per permettervi all‘uomo di ritornarvi. “” racconta la storia di uno loro che improvvisamente scopre di percepire emozioni e sentimenti . Un robot che ...

