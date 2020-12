Voto finale questa sera alla Camera per la manovra. Poi tempi stretti in Senato (Di domenica 27 dicembre 2020) Ultime battute per l'approvazione della manovra. Domani la legge di stabilità arriverà nell'aula del Senato per l'approvazione finale. Deve essere votata entro il 31 dicembre per evitare l'esercizio ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 27 dicembre 2020) Ultime battute per l'approvazione della. Domani la legge di stabilità arriverà nell'aula delper l'approvazione. Deve essere votata entro il 31 dicembre per evitare l'esercizio ...

pdnetwork : “Votazione finale a scrutinio segreto della Costituzione della Repubblica italiana”. Questo l’odg dell’Assemblea Co… - borghi_claudio : @BufaloEma @massimogara No questa è la fiducia. Il voto finale ci sarà il 27 ed è giusto che parli @massimogara. Io… - sacspo : MANOVRA: STASERA ATTESO VOTO FINALE CAMERA, POI A SENATO - newsfresche : MANOVRA: STASERA ATTESO VOTO FINALE CAMERA, POI A SENATO - LuluMar02004752 : Pierpagliaccio non è più un problema di noi #gregorelli noi non li daremo neanche un voto , porteremo il cast vecch… -

Ultime Notizie dalla rete : Voto finale Manovra, domani il voto finale alla Camera. Da lunedì l'ultimo miglio in Senato a tappe forzate la Repubblica Musica, e non solo: le classifiche del Discomane e dei suoi amici

Neppure la musica si è salvata da questo anno infausto. Il Covid ha sospeso quasi ogni attività concertistica e probabilmente ha consigliato a molti artisti di rinviare le proprie prove discografiche ...

Legge di bilancio, doppio voto blindato senza discussione

Il tutto naturalmente a colpi di fiducia per accorciare ulteriormente i tempi. LA MANOVRA TORNA OGGI nell’aula della Camera alle 10, con il voto finale che è previsto in serata. Si tratta dell’ultimo ...

Neppure la musica si è salvata da questo anno infausto. Il Covid ha sospeso quasi ogni attività concertistica e probabilmente ha consigliato a molti artisti di rinviare le proprie prove discografiche ...Il tutto naturalmente a colpi di fiducia per accorciare ulteriormente i tempi. LA MANOVRA TORNA OGGI nell’aula della Camera alle 10, con il voto finale che è previsto in serata. Si tratta dell’ultimo ...