Volley, SuperLega: Trento batte Modena nel big match e sale al quarto posto. Perugia liquida Cisterna ed è sempre prima (Di domenica 27 dicembre 2020) Oggi pomeriggio sono andate in scena due partite valide per la 16ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. La capolista Perugia ha sconfitto il fanalino di coda Cisterna con un netto 3-0 (25-14; 25-19; 25-21) e si è così confermata saldamente in testa alla classifica generale. I Block Devils, reduci dal ko al tie-break contro Civitanova quattro giorni fa, si sono prontamente rialzati in trasferta e hanno ottenuto un comodo successo. Gli umbri salgono così a quota 43 punti e ora hanno dieci punti di vantaggio sulla Lube, ma i marchigiani hanno giocato due partite in meno e la lotta per il primato in graduatoria è ampiamente aperta. I laziali sono invece sempre più ultimi, con appena cinque punti all’attivo, sono e lontani sei lunghezze da Padova: la ... Leggi su oasport (Di domenica 27 dicembre 2020) Oggi pomeriggio sono andate in scena due partite valide per la 16ma giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile. La capolistaha sconfitto il fanalino di codacon un netto 3-0 (25-14; 25-19; 25-21) e si è così confermata saldamente in testa alla classifica generale. I Block Devils, reduci dal ko al tie-break contro Civitanova quattro giorni fa, si sono prontamente rialzati in trasferta e hanno ottenuto un comodo successo. Gli umbri salgono così a quota 43 punti e ora hanno dieci punti di vantaggio sulla Lube, ma i marchigiani hanno giocato due partite in meno e la lotta per ilto in graduatoria è ampiamente aperta. I laziali sono invecepiù ultimi, con appena cinque punti all’attivo, sono e lontani sei lunghezze da Padova: la ...

