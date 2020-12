Volley, orari Superlega oggi: programma, tv, streaming RAI ed Eleven Sports (Di domenica 27 dicembre 2020) oggi, 27 dicembre, la Superlega di Volley maschile torna in campo con due match della 16ma giornata. Ad aprire il programma, alle ore 19.15, una partita dall’altissimo tasso tecnico quella tra Modena e Trento. Due tra le migliori squadre del panorama italiana si affronteranno in una sfida che si preannuncia altamente spettacolare. Attualmente occupano rispettivamente il sesto e settimo posto in classifica, anche se i dolomitici devono recuperare diverse gare. I ragazzi di Andrea Giani dopo i convincenti successi in Champions League hanno ritrovato la vittoria anche in campionato e andranno a caccia di conferme in una partita dall’elevato tasso di difficoltà. Alle ore 19.30 andrà in scena il più classico dei testa coda. Perugia, leader del campionato con 40 punti, farà visita a Latina, attualmente ultima con 5 punti. ... Leggi su oasport (Di domenica 27 dicembre 2020), 27 dicembre, ladimaschile torna in campo con due match della 16ma giornata. Ad aprire il, alle ore 19.15, una partita dall’altissimo tasso tecnico quella tra Modena e Trento. Due tra le migliori squadre del panorama italiana si affronteranno in una sfida che si preannuncia altamente spettacolare. Attualmente occupano rispettivamente il sesto e settimo posto in classifica, anche se i dolomitici devono recuperare diverse gare. I ragazzi di Andrea Giani dopo i convincenti successi in Champions League hanno ritrovato la vittoria anche in campionato e andranno a caccia di conferme in una partita dall’elevato tasso di difficoltà. Alle ore 19.30 andrà in scena il più classico dei testa coda. Perugia, leader del campionato con 40 punti, farà visita a Latina, attualmente ultima con 5 punti. ...

Cisterna-Perugia: data, orario, diretta tv e streaming Superlega 2020/2021

La Top Volley Cisterna ospita la Sir Safety Conad Perugia: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming il match valido per la quinta giornata di ritorno della Superlega 2020/2021. La ...

