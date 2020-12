Violenta rissa a calci e pugni sfocia nel terrore: armati di pistola sparano contro la casa del ‘rivale’ (Di domenica 27 dicembre 2020) Paura alle porte di Roma per una Violenta lite terminata con una sparatoria. I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19, a Monte Compatri in via Prenestina, al confine tra Colonna e Zagarolo. Violenta lite e sparatoria sulla Prenestina Tre uomini, in seguito ad una lite scaturita per futili motivi, hanno iniziato una Violenta rissa in strada, prendendosi a calci e pugni in faccia. Terminata la colluttazione uno dei tre, un ragazzo di 27 anni con precedenti penali, si è rientrato alla propria abitazione. Appena arrivato a casa, una villetta rurale in cui vive insieme alla sua compagna, il 27enne ha sentito degli spari e si è accorto che i colpi di pistola erano indirizzati proprio verso il suo cancello. Il 27enne e la sua ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 dicembre 2020) Paura alle porte di Roma per unalite terminata con una sparatoria. I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19, a Monte Compatri in via Prenestina, al confine tra Colonna e Zagarolo.lite e sparatoria sulla Prenestina Tre uomini, in seguito ad una lite scaturita per futili motivi, hanno iniziato unain strada, prendendosi ain faccia. Terminata la colluttazione uno dei tre, un ragazzo di 27 anni con precedenti penali, si è rientrato alla propria abitazione. Appena arrivato a, una villetta rurale in cui vive insieme alla sua compagna, il 27enne ha sentito degli spari e si è accorto che i colpi dierano indirizzati proprio verso il suo cancello. Il 27enne e la sua ...

