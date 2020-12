VIDEO Marco Belinelli segna il primo canestro con la Virtus Bologna: bella tripla contro l’Olimpia Milano (Di domenica 27 dicembre 2020) Marco Belinelli ha fatto il proprio esordio con la maglia della Virtus Bologna. Il cestista emiliano ha indossato la casacca delle V-Nere in occasione del big match contro l’Olimpia Milano, lo scontro diretto tra le due grandi favorite per la conquista dello scudetto. Il 34enne, al grande ritorno nella Serie A di basket dopo 13 anni trascorsi in NBA, ha messo a segno il canestro del 10-9 grazie a una bella tripla a 5’54” del primo quarto. Si è trattato della sua prima marcatura con la società felsinea dopo essere rientrato dagli States (con questa squadra aveva fatto il suo esordio tra i professionisti nel 2001, prima di passare agli odiati cugini della Fortitudo nel 2003). Poco dopo ... Leggi su oasport (Di domenica 27 dicembre 2020)ha fatto il proprio esordio con la maglia della. Il cestista emiliano ha indossato la casacca delle V-Nere in occasione del big match, lo sdiretto tra le due grandi favorite per la conquista dello scudetto. Il 34enne, al grande ritorno nella Serie A di basket dopo 13 anni trascorsi in NBA, ha messo a segno ildel 10-9 grazie a unaa 5’54” delquarto. Si è trattato della sua prima marcatura con la società felsinea dopo essere rientrato dagli States (con questa squadra aveva fatto il suo esordio tra i professionisti nel 2001, prima di passare agli odiati cugini della Fortitudo nel 2003). Poco dopo ...

Poco dopo ha lasciato il posto alla stella Milos Teodosic. Di seguito il VIDEO del primo canestro di Marco Belinelli con la Virtus Bologna.

Daniela Rizzi. Successo del videoclip “L’amore” girato a Bari

Alla ribalta la giovane cantante Daniela Rizzi (22enne, nata in Puglia, a Massafra) con il video che accompagna il brano “L’Amore” (diretto da Marco D’Andragora del DamStudio). Video che è stato girat ...

