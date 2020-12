Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 dicembre 2020)DEL 27 DICEMBREORE 18.20 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO CON UNA NOTIZIA UTILE AGLI UTENTI SI SPOSTANO IN TRENO: AL MOMENTO LA LINEA ALTA VELOCITÀ– FIRENZE È RALLENTATA A CAUSA DI UN CONTROLLO TECNICO IN ATTO TRA CAPENA E GALLESE, NUMEROSI I CONVOGLI IN VIAGGIO COINVOLTI CON RITARDI FINO A 45 MINUTI. IL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA È CONSULTABILE SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT DISAGI ANCHE SULLA METRO C A CAUSA DI UN GUASTO ALLA STAZIONE DI PANTANO, IL SERVIZIO È RALLENTATO TRA LE STAZIONI DI CENTOCELLE E PANTANO RESTIAMO SUI MEZZI RAMMENTANDO CHE LA LINEA TRAM 2 AL MOMENTO È SOSTITUITA DA BUS SU TUTTA LA TRATTA A CAUSA DEL DANNEGGIAMENTO DELLA RETE AEREA PASSIAMO ALLA ...