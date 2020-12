Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 dicembre 2020)DEL 27 DICEMBREORE 15.20 UMBERTO VERINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO AL MOMENTO FLUIDO LUNGO TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL, ANCHE A SEGUITO DEL DECRETO LEGGE CHE LIMITA GLI SPOSTAMENTI NON NECESSARI FINO AL 6 GENNAIO 2021 FINO AL 30 DICEMBRE DALLE 22 ALLE 6 MODIFICHE ALLAALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII NEI DUE SENSI A CAUSA INTERVENTI DI MANUTENZIONE, ATTIVE CHIUSURE E DEVIAZIONI AL TRAFFICO. ATTENZIONE ALLA GUIDA CI SPOSTIAMO PER UN ATTIMO IN PROVINCIA: DOMANI E IL 29 DICEMBRE NEL COMUNE DI ZAGAROLO OPERAZIONI DI SFALCIO IN VIA FRATI DI PALAZZOLA, MODICICHE ALLA CONSUETAIN FASCIA 07:30 DEL MATTINO – 16:30 CI SPOSTIAMO ...