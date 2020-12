Verdi contro M5s sulle trivelle | Fraccaro | “Basta assurde ipotesi”

Leggi su dire

(Di domenica 27 dicembre 2020) ROMA – “Non vi è alcun dubbio, dalle informazioni che disponiamo, che sia stata Italia Viva di Matteo Renzi a chiedere nella verifica con il presidente del consiglio Giuseppe Conte di stralciare l’art.20 dal decreto Milleproroghe che prevedeva la moratoria su nuovi permessi di ricerca di idrocarburi”. Lo dichiara il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli. “Domando al M5S per quale motivo abbia subito questo diktat dal partito di Renzi non riuscendo ancora a presentare con i suoi due ministri Costa e Patuanelli il piano (PiTISEAI) previsto dal decreto legge 135/2018 all’art.11 ter che era condizione essenziale per l’efficacia della moratoria. In base ad una proroga concessa nel febbraio del 2020- continua Bonelli- il piano dovra’ essere adottato entro l’11 febbraio del 2021 e ad oggi non e’ stata avviata alcuna procedura prevista dal DL 135/2018 e quindi l’art. 20 del decreto Milleproroghe era strategico per dare tempo al ministero dell’Ambiente e dello sviluppo economico il tempo di riuscire a realizzare il Pitesai che per le ricerche a mare necessita di VAS mentre per quelle in terra dell’accordo della conferenza unificata: gli addetti ai lavori conoscono i tempi che sono necessari per la predisposizione della VAS che porteranno a non riuscire ad adottare il piano nei termini previsti dalla legge”.