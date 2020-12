VDay in Italia, parla la prima infermiera vaccinata: “Non lo dimenticherò mai” (Di domenica 27 dicembre 2020) La prima infermiera vaccinata, in quello che è stato ribattezzato il VDay Italiano, parla della svolta storica odierna. infermiera vaccinata (Facebook)Il vaccino è arrivato in Italia, la data del 27 dicembre era già stata ribattezzata come VDay Italiano. Il giorno in cui le prime dosi arrivate nel paese, in maniera quasi simbolica, vengono somministrate agli operatori sanitari e a quelle persone che secondo determinati criteri hanno maggiore bisogno di protezione per il lavoro svolto in passato e da svolgere in futuro. La prima vaccinata Italiane è una infermiera dell’Ospedale Spallanzani di Roma. Claudia ... Leggi su chenews (Di domenica 27 dicembre 2020) La, in quello che è stato ribattezzato ilno,della svolta storica odierna.(Facebook)Il vaccino è arrivato in, la data del 27 dicembre era già stata ribattezzata comeno. Il giorno in cui le prime dosi arrivate nel paese, in maniera quasi simbolica, vengono somministrate agli operatori sanitari e a quelle persone che secondo determinati criteri hanno maggiore bisogno di protezione per il lavoro svolto in passato e da svolgere in futuro. Lane è unadell’Ospedale Spallanzani di Roma. Claudia ...

